"Info ou Intox" : Non, le New York Times n'a pas appelé Donald Trump à se retirer de la présidentielle

Un édito du New-York Times virulent contre Donald Trump qui demanderait son retrait ? Une nouvelle gaffe de Joe Biden dans un discours ? Attention à ces fausses informations.

"Info ou Intox" revient sur la campagne mouvementée pour l’élection présidentielle américaine. Ces derniers jours on a vu apparaître des doutes sur les capacités de Joe Biden d’un côté, de l’autre, pour Donald Trump, ce sont les décisions de justice qui s’enchaînent. Et au milieu de tout ça on trouve de fausses informations qui circulent. Dernières en date : le très réputé New York Times prendrait Donald Trump à partie en demandant son retrait, et Joe Biden aurait rencontré quelques difficultés avec son prompteur.