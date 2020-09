Incendies aux États-Unis : l'offensive climatosceptique de Donald Trump

Aux Etats-Unis, les incendies qui embrasent la côte ouest ont déjà fait 35 morts. Portland, dans l’Oregon, est ensevelie par un nuage de fumée blanc depuis plus d’une semaine, qui masque presque entièrement ses immeubles. Des paysages fantomatiques qui pourraient devenir fréquents, craignent les scientifiques, à mesure que progressera le réchauffement climatique. Ces derniers expliquent qu’il entraîne une sécheresse importante des sols sur la côte ouest, ce qui accélère les incendies.

"Vous voyez, ce réchauffement fait que nos étés mais aussi que nos hivers sont plus chauds. Si on ignore la science en faisant la politique de l’autruche, […] on n'arrivera pas à protéger les Californiens", ont mis en garde les scientifiques, lundi 14 septembre lors d’un échange avec le président Trump. "Vous verrez, ça va se refroidir", répond simplement le président. "J’aimerais que la science soit d’accord avec vous", lui rétorque alors son interlocuteur. Réthorique toute personnelle de Donald Trump : "Je ne pense pas que la science sache vraiment".

