Incendie de Notre-Dame de Paris : Trump demande l'intervention des Canadair

Les chaînes de télévision américaine diffusent en boucle l'incendie de Notre-Dame de Paris lundi 15 avril depuis la mi-journée, décalage horaire oblige. Donald Trump a été un des tout premiers à réagir et à se désoler devant le sinistre et un des tout premiers à créer la polémique. Il a demandé à ce que les Canadair interviennent le plus rapidement possible au-dessus de Paris, ne comprenant pas pourquoi les Canadair ne bombardaient pas d'eau le monument.

Le cœur brisé

Des pompiers américains et des spécialistes en aviation ont dû lui répondre sur Twitter que ce n'était pas possible de faire intervenir des avions de ce type en milieu urbain. Mike Pence, le vice-président très catholique, a déclaré qu'il avait le cœur brisé de voir un lieu de foi en flammes. Barack Obama souhaite "la reconstruction de la cathédrale le plus vite possible", conclut en direct de Washington le correspondant de France 3 Loïc de La Mornais.

Le JT

