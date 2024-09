"Il rentre à la maison parce qu'il a peur !" : après le refus de Donald Trump de débattre avec Kamala Harris, les soutiens de la candidate jubilent

Il n'y aura donc pas d'autre débat entre Kamala Harris et Donald Trump. L'ancien président a rejeté l'idée, défendue par sa rivale démocrate, jeudi 12 septembre, alors que tous deux continuaient d'écumer les Etats décisifs en vue de l'élection présidentielle. "Il n'y aura pas de troisième débat", a asséné le candidat républicain sur sa plateforme Truth Social, en comptant son échange télévisé en juin face au président Joe Biden, alors encore candidat, en plus de sa confrontation mardi avec la vice-présidente.

En campagne à Charlotte, en Caroline du Nord, un Etat où elle compte sur les voix des Afro-Américains et des jeunes pour l'emporter, la démocrate de 59 ans a, au contraire, jugé que "les électeurs méritaient un second débat". Et ici, où les démocrates n'ont plus gagné depuis Barack Obama en 2008, la vice-présidente actuelle a martelé son message : il y a encore du chemin avant la victoire.

"Un lâche"

Dans la salle, où les femmes sont de loin les plus nombreuses, tout le monde, comme Bree, a reçu l'information du refus sur son portable. Les réactions sont unanimes : "Je pense que c'est un lâche, lance Bree, qu'il est temps d'avancer et continuer de montrer qu'il n'est pas qualifié pour revenir à la tête de ce pays".

"Refus d'obstacle", "aveu d'échec" dénoncent Whitney et Dorothy, toutes les deux en tee-shirt "Harris 2024". "Trump rentre à la maison parce qu'il a peur !, dit Whitney. Parce qu'elle n'est pas intimidée par lui, ajoute Dorothy, mais lui est intimidé par elle. Il a lourdement perdu le premier débat qui lui a fait mal, qui ne l'a pas aidé. C'est pour ça qu'il n'en fera pas d'autre".

"Elle monte sur la même scène sans avoir la peau blanche, sans être un homme et elle se bat. Et quand on se bat, on gagne" Michelle, à franceinfo

Pour Michelle, il n'y avait pas match. "Elle est la meilleure débatteuse que j'aie jamais vue". Beaucoup rappellent néanmoins que s'imposer au débat ne veut pas forcément dire gagner l'élection.