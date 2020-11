"Il peut changer beaucoup de choses" : Jaime Harrison, candidat démocrate au Sénat, peut l'emporter dans le fief républicain de Caroline du Sud

Des voitures fatiguées devant des maisons de plain-pied en triste état : nous sommes dans le quartier noir de la petite ville de Dillon, en Caroline du Sud. Bien souvent, on ne vote pas : on veut d’abord boucler les fins de mois. Ou on vote démocrate. Donc pour Joe Biden et Jaime Harrison, le candidat au Sénat qui pourrait faire tomber l’expérimenté Lindsey Graham, proche de Donald Trump. "Jaime Harrison, je l’aime bien, explique Joe. Les autres mentent, Graham et Trump se fichent des gens. Harrison, ça fait longtemps qu’il connaît cet État, je le respecte. Il peut changer beaucoup de choses en Caroline du Sud."

C'est l'autre enjeu de ces élections polarisées par le duel Trump-Biden dans la course à la Maison Blanche, le 3 novembre : la bataille du Sénat. Il est aujourd’hui contrôlé par les républicains, avec 53 sièges, et pourrait basculer côté démocrate. Un tiers des 100 sièges du Sénat sont en jeu et les candidats républicains sont en mauvaise posture dans plusieurs États. Y compris en Caroline du Sud, un État pourtant républicain connu pour son passé esclavagiste.

À Dillon, quelques blocs plus loin, des fidèles se retrouvent près d’une église, avant l'office. Il n’y a que des Blancs, et beaucoup d'agriculteurs, l'Amérique chrétienne et républicaine de Caroline du Sud. Gary, au volant de son pick-up, votera Lindsey Graham : "C’est un conservateur. Il ne veut pas ouvrir nos frontières et laisser des clandestins venir ici."

Si vous voulez travailler et qu’on respecte votre liberté religieuse, il faut voter Lindsey Graham et Donald Trump : 100% républicain ! Gary

John se gare à son tour. Avec son fort accent du Sud, il s’étonne moins de la popularité de Jaime Harrison que de l’argent dont il dispose : "Je ne peux pas allumer la télé sans tomber sur une de ses pubs." Jaime Harrison a en effet battu des records de levées de fonds. Il est financé par de riches démocrates qui rêvent de faire tomber Lindsey Graham, ex-rival de Trump dans la primaire devenu son fidèle soutien.

Une promesse non tenue

Lindsey Graham est aussi accusé, précise le politologue Michael Bitzer, d’avoir trahi sa promesse de ne pas confirmer un juge à la Cour suprême en année électorale. Il a nommé la conservatrice Amy Coney Barrett sans scrupules. "C’est vraiment du jamais vu en Caroline du Sud mais Lindsey Graham s’est tiré une balle dans le pied en revenant sur ses engagements", explique le politologue.

Il est très possible que des républicains votent pour Trump mais choisissent le candidat démocrate pour la course au Sénat. Michael Bitzer, politologue à franceinfo

Le démocrate Jaime Harrison s’est aussi révélé pendant la campagne. Lui qui a grandi dans un mobil-home pourrait créer, à 44 ans, l’une des plus grandes surprises des élections.