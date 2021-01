"Il a gagné, et de loin" : les partisans de Donald Trump affluent vers Washington à l'appel du chef

Ils répondent présents. Les partisans de Donald Trump ont commencé à affluer vers Washington (Etats-Unis), mardi 5 janvier, à l'appel du président américain qui leur a demandé de manifester mercredi au moment où le Congrès officialisera sa défaite à la présidentielle, qu'il refuse de concéder. "Mon commandant en chef m'a appelée et mon Seigneur et Sauveur m'a dit d'y aller", a déclaré à l'AFP Debbie Lusk, une comptable à la retraite de 66 ans, venue exprès de Seattle, à l'autre bout du pays.

Comme elle, des centaines de personnes venues de tous les Etats-Unis se sont retrouvées près de la Maison Blanche avec d'immenses drapeaux "Trump" ou des pancartes "Stop au vol", le cri de ralliement de ceux qui sont persuadés, contre toute évidence, que l'élection du 3 novembre était truquée. Plus de deux mois après le scrutin, Donald Trump continue de contester la victoire du démocrate Joe Biden, évoquant des fraudes dont il n'a jamais apporté la preuve. Il a échoué à convaincre les tribunaux et les responsables électoraux mais a semé le doute dans l'esprit de ses partisans.

"Nous n'avons pas confiance dans le résultat du scrutin", a expliqué à l'AFP Chris Thomas, une retraitée venue avec son mari de l'Oregon, sur la côte ouest, la tête coiffée d'un chapeau honorant le milliardaire républicain. "Trump a gagné et de loin, il y a plus de preuves qu'il n'en faut", ajoutait Matthew Woods, un Californien de 59 ans. "Washington est en train d'être inondée de gens qui ne veulent pas voir une victoire électorale volée par les radicaux de gauche démocrates", s'est félicité le président américain sur Twitter.

Washington is being inundated with people who don’t want to see an election victory stolen by emboldened Radical Left Democrats. Our Country has had enough, they won’t take it anymore! We hear you (and love you) from the Oval Office. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!