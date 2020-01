Hausse des cours du pétrole : le RN demande au gouvernement une "baisse" des taxes sur l'essence

Dans un contexte de très fortes tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, député européen, demande sur franceinfo mercredi "au gouvernement français d'anticiper" une hausse du prix du pétrole "en anticipant la baisse des taxes sur l'essence pour que ce conflit géopolitique ne vienne se répercuter sur les Français".

L'assassinat vendredi par les Américains du général iranien Qassem Soleimani ruine, selon lui, "toute tentative de dialogue avec l'Iran", "toute tentative de poursuivre les accords de Vienne sur le nucléaire iranien".

Je crains qu'on aille vers une escalade de la violence et le rôle de la France est d'appeler au calme, à l’apaisement. Jordan Bardella à franceinfo

La France doit tenir, selon Jordan Bardella, "une position gaullienne qui consiste à cette voix de l'indépendance qui appelle à la désescalade."

L'assassinat du général irakien a pourtant été légitimé par Marine Le Pen dans un communiqué publié le 3 janvier où elle évoque un "avertissement" donné à l'Iran. "C'était compréhensible, défend le vice-président du Rassemblement national. À partir du moment où l'ambassade américaine est attaquée, on pouvait s'attendre à une riposte. Elle m'apparaissait disproportionnée eu égard à la situation extrêmement tendue sur place. Nous ne souhaitons pas que la France s'engage dans une nouvelle guerre du Golfe." La France, indique-il, doit appeler "les Etats-Unis et l'Iran à cesser cette course à la riposte".