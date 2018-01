GRAND FORMAT. "Couvrir la Maison Blanche, c'est comme être jeté dans un lave-linge" : l'année tumultueuse des journalistes auprès de Donald Trump

Paradoxalement, Donald Trump semble même très ouvert à ceux qui couvrent ses faits et gestes. "L’administration Obama laissait beaucoup de mes e-mails et de mes appels sans réponse, parce que le Guardian est un quotidien étranger, se remémore David Smith. L’équipe de Donald Trump est bien plus accessible." Critiqués pour leur "manque de transparence", Barack Obama et ses équipes n'offraient qu'un accès restreint des journalistes à la Maison Blanche. Son successeur livre, lui, des apartés dans le Bureau ovale, vient discuter avec les correspondants au détour d’un couloir. A bord de l'avion "Air Force One", il lui arrive même de faire durer les échanges avec les journalistes.

En un an, nous avons obtenu plus d’interviews avec Donald Trump qu’on pouvait en avoir avec Bill Clinton, George W. Bush ou Barack Obama en quatre ans de mandat.

Le président livre ainsi lui-même certaines exclusivités aux médias. En juillet, il profite ainsi d’un long entretien avec le New York Times pour régler ses comptes avec son ministre de la Justice. Quatre mois plus tôt, Jeff Sessions s’est récusé de l’enquête fédérale sur les soupçons de collusion entre l’équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. "Nous n’avions pas réalisé à quel point il était encore en colère, relate Peter Baker, présent dans le Bureau ovale pendant l’interview. Il a soudainement commencé à démolir son propre ministre de la Justice, ce qui était inédit pour un président en fonction." S’il a, auparavant, demandé à plusieurs reprises aux journalistes de ne pas enregistrer certains passages, Donald Trump ne donne cette fois-ci aucune consigne.

"En privé, il plaisante et n’est pas hostile avec nous", assure Jérôme Cartillier. Difficile de dire si Donald Trump agit par stratégie ou par conviction. "Il a des contacts avec des journalistes qu’il insulte par ailleurs, poursuit le correspondant de l’AFP. Dans ses accès de colères et ses confidences, il y a toujours une part de calcul et de théâtre."

Durant les premiers mois, les médias bénéficient également du chaos qui règne au sein de la nouvelle administration, minée par les querelles d'ego. Chaque faction tente d’utiliser la presse pour dynamiter la concurrence. Les fuites d’informations confidentielles se multiplient. Les remarques de Donald Trump sur le limogeage du directeur "barge" du FBI, les retranscriptions de ses coups de fils électriques avec ses homologues mexicain et australien... Les journalistes obtiennent tous les détails. Même la note interne précisant le plan du gouvernement pour lutter contre les fuites finit entre les mains de reporters de Buzzfeed, le 14 septembre.

"Donald Trump est arrivé très peu préparé, commente Jérôme Cartillier. Dans la première mouture de son administration, il a rassemblé des caractères et des personnalités radicalement différents." Au fil des mois, la Maison Blanche s’est apaisée et certaines sources d’informations se sont taries. Plus d’une dizaine de responsables ont pris la porte, dont le conseiller stratégique Steve Bannon et le porte-parole Sean Spicer.

Pas de quoi déstabiliser le président américain, qui "se nourrit du chaos", selon David Smith. "Donald Trump aime jouer sur les rivalités, il est transparent à ce sujet, confirme Jérôme Cartillier. Il veut donner un sentiment d’insécurité aux gens. C’est sa manière de montrer qu’il a le pouvoir."

De gauche à droite, Donald Trump, son ex-chef de cabinet Reince Priebus, le vice-président Mike Pence, l'ex-conseiller sur la sécurité nationale Michael Flynn, l'ex-conseiller Steve Bannon et l'ancien responsable des relations presse, Sean Spicer. (ANDREW HARNIK / SIPA / AP)

Pour décerner les bons et les mauvais points, Donald Trump privilégie Twitter. Il commente l’actualité sur le réseau social, de l’aube jusqu’à une heure avancée de la nuit. La communication de la présidence, jusqu’ici très policée, s’en trouve chamboulée. Fin septembre, le secrétaire d’Etat appelle au dialogue pour apaiser les tensions avec la Corée du Nord. "J’ai dit à Rex Tillerson qu’il perdait son temps en essayant de négocier avec le petit homme-fusée [Kim Jong-un], assène Donald Trump sur Twitter, le 1er octobre. Garde ton énergie, Rex. On fera ce qui doit être fait !"

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 octobre 2017

Les journalistes voient toutefois un aspect positif dans cette addiction au réseau social. Barack Obama était "inaccessible", un as de la communication qui ne laissait aucun détail au hasard, commente David Smith : "Avec Donald Trump, on a un président brut de décoffrage, sans filtre, et tant pis si on ne l’aime pas."