Gouvernement Trump : Matt Gaetz renonce à devenir ministre de la Justice, un premier revers pour le président élu

Il bat en retraite. Matt Gaetz, choisi par Donald Trump pour le poste stratégique de ministre de la Justice, a jeté l'éponge jeudi 21 novembre, un premier revers pour le président républicain élu dans la composition de son gouvernement. De toute la série de nominations fracassantes annoncées par Donald Trump, celle de l'élu républicain de Floride (sud-est) apparaissait comme l'une des plus controversées, en raison à la fois de sa personnalité et de son manque d'expérience juridique.

"Malgré une forte dynamique, il est clair que la confirmation de ma nomination était injustement en train de devenir une diversion par rapport à la tâche cruciale de l'équipe de transition Trump/Vance", a expliqué Matt Gaetz sur X, au lendemain d'une rencontre avec des sénateurs en vue des auditions du Sénat l'année prochaine pour confirmer sa nomination. "Il n'y a pas de temps à perdre dans une bagarre inutilement prolongée à Washington, c'est pourquoi je vais me retirer du processus de nomination comme ministre de la Justice", a-t-il ajouté.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…