G7 : un sommet sous haute tension

Durant le G7 au Canada débuté hier, vendredi 8 juin, il est difficile de masquer les tensions. Entre les États-Unis et les autres pays, les relations sont orageuses, à cause des mesures de protectionnisme économique voulues par Donald Trump. Lors de la première réunion du sommet, le président américain a développé des arguments immédiatement rejetés en bloc par ses homologues.

De bonnes intentions sans aboutissement

Emmanuel Macron et Donald Trump avaient pourtant tenté de rapprocher leurs positions, un peu plus tôt, dans un entretien particulier. Mais les déclarations de bonnes intentions des chefs d'État et de gouvernement n'ont pour l'instant abouti à rien. À quelques heures de la fin du sommet, samedi 9 juin, il n'est pas sûr que les participants parviennent, comme il est d'usage, à s'entendre sur un communiqué commun.

