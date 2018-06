G7 : Macron et Trudeau ensemble contre Trump ?

Le chef de l'État est en déplacement au Canada à l'occasion du G7 qui aura lieu vendredi 8 juin. L'un des principaux enjeux du rassemblement réside en la posture des différentes puissances face au protectionnisme de Donald Trump. Sur place, Catherine Demangeat explique : "Emmanuel Macron et Justin Trudeau ne l'ont pas caché, ce G7 promet des discussions ardues. Plus que jamais, le couple franco-canadien se veut uni face à Donald Trump."

G7 ou 6 contre 1 ?

Les menaces récemment mises à exécution par les États-Unis en vers l'Europe seront au centre des discussions. La journaliste poursuit : "Ensemble, ils ont dénoncé les mesures protectionnistes du président américain, mettant en garde contre une guerre commerciale dont tout le monde, y compris les États-Unis, fera les frais. Emmanuel Macron a répété qu'il n'était pas question de sacrifier des intérêts et des principes pour sauver une unité de façade. Les alliés du G7 feront donc bloc face à un président américain de plus en plus en plus isolé. Petit à petit, le G7 devient un match à 6 contre 1 : tous contre Donald Trump".

