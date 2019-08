Fusillade d'El Paso : le candidat à la primaire démocrate Beto O'Rourke met directement en cause Donald Trump

Les attaques s'enchaînent contre Donald Trump. Après la huitième tuerie la plus meurtrière de l'histoire du pays dans un magasin Walmart à El Paso (Texas), le locataire de la Maison-Blanche a été accusé par ses adversaires démocrates d'alimenter la montée de l'intolérance avec ses fréquentes déclarations au vitriol.

Sur CNN, le candidat à la primaire démocrate Beto O'Rourke, originaire d'El Paso, a ainsi dénoncé dimanche 4 août le climat de haine instauré par Donald Trump depuis trois ans. "Nous assistons à une augmentation des crimes haineux chaque année depuis trois ans, sous une administration dont le président traite les Mexicains de violeurs et de criminels", a-t-il dénoncé après avoir rendu visite aux blessés dans un hôpital d'El Paso. "Trump est un raciste et il attise le racisme dans ce pays", a-t-il ajouté.

President Trump's racism does not just offend our sensibilities; it fundamentally changes the character of this country. And it leads to violence. pic.twitter.com/SbuxGneFnh