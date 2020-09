France-Chine : "Nos relations sortiront renforcées par cette épreuve du Covid-19", assure Pékin

Le ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, a accepté de participer à Paris à une conférence organisée par l’Institut français des relations internationales (Ifri) "pour renforcer les relations sino-européennes", explique son entourage, même si Paris est désormais classée en zone rouge. "Ce n’est pas le virus qui va empêcher nos échanges tant que les exigences sanitaires seront respectées. Nos relations sortiront renforcées par cette épreuve du Covid-19 et j’espère que les touristes chinois seront de retour en France très bientôt", a déclaré Wang Yi au micro de franceinfo dimanche 30 août.

Trump, "virus politique"

C’est en filant la métaphore sanitaire que le numéro 3 du gouvernement chinois a livré sa première salve anti-américaine sans les nommer : "La situation en Europe et en France est apaisée. Cette épreuve sanitaire est un miroir qui reflète la complexité de ce monde avec d’un côté la solidarité, la coopération comme celle entre la France et la Chine et de l’autre côté l’unilatéralisme et l’intimidation. Ce qui est plus effroyable que le coronavirus, c’est le virus politique qui génère la haine et la confrontation". Lundi, Wang Yi Lee est à Berlin (Allemagne).

Le JT

Les autres sujets du JT