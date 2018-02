Floride : les survivants de la fusillade en colère contre Trump

Son cri de colère a résonné dans tous les États-Unis. Cette élève du lycée où s'est déroulée la fusillade dénonce sans détour les liens entre Donald Trump et le puissant lobby pro-armes, la NRA. "Si le président me dit en face que c'était une terrible tragédie, que ça ne devrait plus jamais se produire, mais qu'on ne peut rien y faire, alors je lui demanderais la somme qu'il a touchée de la NRA", s'exclame-t-elle sous les applaudissements et rajoute : "À tous les politiques financés par la NRA : honte à vous !" Shame on you, honte à vous ; slogan repris en cœur dans ce rassemblement, par une foule indignée par l'absence de lois sur les armes.

À 60 km du rassamblement, une foire aux armes

Mais malgré la répétition des tueries, rien ne change. À 60 kilomètres seulement du lieu de la fusillade, une foire aux armes a été maintenue, presque comme si rien ne s'était passé. Donald Trump, lui aussi refuse obstinément un contrôle renforcé des armes. Dans l'hôpital où il a rendu visite aux blessés, le président américain n'a même pas abordé la question.

