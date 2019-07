Eurozapping : Trump fâché sur l'ambassadeur britannique ; Deutsche Bank dégraisse

Donald Trump rompt lundi 8 juillet toute relation avec l'ambassadeur britannique à Washington. Il y a un mois à Londres, le président américain lui serrait la main. Mais l'ambassadeur a traité son administration dans des courriels qui ont fuité dimanche de "dysfonctionnelle", "inepte" et "instable".

Venise est passée près du drame

La Deutsche Bank supprime 18 000 emplois. C'est le plus grand plan social de son histoire. La banque se sépare de 20% de son personnel dans le monde et se recentre sur l'Allemagne et l'Europe. Une restructuration massive pour enrayer ses pertes. D'ici 2022, la banque espère économiser six milliards d'euros par an.

Les paquebots exaspèrent de plus en plus les Vénitiens. En pleine tempête, un bateau de 3 000 mètres de long ballotté par les vagues a frôlé un yacht puis la terrasse d'un restaurant de la cité italienne de Venise. Il y a cinq semaines, un autre paquebot avait heurté un quai, faisant quatre blessés.

