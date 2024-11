États-Unis : voitures autonomes, cryptomonnaies… Donald Trump s'aligne sur les ambitions d'Elon Musk

Donald Trump entend supprimer un maximum de règles entravant la création d'entreprises dans l'intelligence artificielle, les voitures électriques, la conquête spatiale, la santé prédictive ou encore les cryptomonnaies. Tout cela avec Elon Musk en chef d'orchestre.

2 500 robots taxis sont en cours d'expérimentation aux États-Unis, mais après une série d'accidents et de dysfonctionnements, le régulateur américain des transports a ralenti leur développement. L'inversion de la tendance voulue par Donald Trump pourrait servir Tesla, jugée à la traîne sur ces questions. Malgré le risque de conflit d'intérêt, son patron Elon Musk a été choisi par Donald Trump pour simplifier les procédures de l'administration américaine.

Programmes spatiaux

Le 19 novembre, les deux hommes ont assisté au décollage de la fusée Starship, appartenant également à l'homme le plus riche du monde. Elon Musk s'est souvent plaint des freins au développement de ses programmes spatiaux et veut changer les règles. De premiers voyages vers Mars sans équipage devraient avoir lieu d'ici deux ans à peine. Les deux hommes partagent enfin le même intérêt pour les cryptomonnaies dans lesquelles ils ont investi et qu'ils entendent favoriser. Depuis l'élection de Donald Trump, les cours se sont envolés et atteignent des niveaux historiques.

