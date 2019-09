États-Unis : une nouvelle fusillade au Texas fait cinq morts

Tout près d'un centre commercial, samedi 31 août, une course-poursuite se déroule entre la police et l'homme qui, quelques minutes plus tôt, a fait feu sur des passants au volant d'un véhicule volé. La voiture du tueur se précipite sur le barrage installé par les policiers. Des échanges de coups de feu surviennent et les forces de l'ordre neutralisent l'individu.

Moins d'un moins après la fusillade d'El Paso

C'est à proximité d'un centre commercial que la fusillade a eu lieu. Armé d'un fusil, l'homme a fait feu au hasard sur les passants. Les centres commerciaux et restaurants sont évacués. Les gens courent se mettre à l'abri. Cinq personnes sont décédées, 21 autres grièvement blessées. Cette énième fusillade de masse intervient moins d'un mois après qu'un tueur a abattu 22 personnes à El Paso (Texas). C'est la 25e, rien que dans cet État, depuis le début de l'année.

Le JT

Les autres sujets du JT