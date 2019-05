Etats-Unis : un parlementaire républicain appelle pour la première fois à destituer Trump

Il est le premier parlementaire du camp républicain à franchir le pas. Justin Amash, élu du Michigan, estime que Donald Trump a eu un comportement pouvant conduire à son "impeachment", c'est-à-dire sa destitution par le Congrès. Cet élu accuse également le ministre de la Justice, Bill Barr, d'avoir "délibérément" induit le public en erreur au sujet de la teneur de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

Dans une série de tweets postés samedi 18 mai, l'élu conservateur déclare que "peu d'élus du Congrès ont lu le rapport Mueller" qui fait état "de nombreux exemples de comportements" pouvant correspondre à la qualification "d'obstruction à la justice". "Il ne fait aucun doute qu'une personne qui ne serait pas présidente des Etats-Unis serait inculpée sur la base de telles preuves", estime-t-il.

Here are my principal conclusions:

1. Attorney General Barr has deliberately misrepresented Mueller’s report.

2. President Trump has engaged in impeachable conduct.

3. Partisanship has eroded our system of checks and balances.

4. Few members of Congress have read the report.