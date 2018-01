Etats-Unis : un avocat soupçonné d'avoir acheté le silence d'une actrice porno qui aurait eu une relation sexuelle avec Donald Trump

D'un montant de 130 000 dollars, la transaction financière aurait eu lieu un mois avant l'élection en 2016, à en croire le "Wall Street Journal". Le président américain dément. Donald Trump lors de la signature d'un texte de loi, le 10 janvier 2018, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington (Etats-Unis). (CARLOS BARRIA / REUTERS)

Un avocat qui défend les intérêts de Donald Trump est soupçonné d'avoir versé 130 000 dollars (environ 107 000 euros) à une star du porno pour qu'elle taise une relation sexuelle qu'elle aurait eue avec le président américain. C'est le Wall Street Journal (lien en anglais) qui révèle cette affaire, vendredi 12 janvier.

Selon le journal américain, la transaction entre Michael Cohen et l'actrice Stephanie Clifford aurait eu lieu en octobre 2016, soit un mois avant l'élection présidentielle américaine.

La relation sexuelle présumée entre Donald Trump et Stephanie Clifford remonte, elle, à une dizaine d'années. Tous les deux se seraient rencontrés lors d'un tournoi de golf, en juillet 2006, à Lake Tahoe, à cheval entre la Californie et le Nevada. Soit un an avant que le président américain épouse sa troisième femme, Melania.

"Des rumeurs complètement fausses"

Stephanie Clifford aurait été en discussion avec la célèbre émission de télé "Good Morning America" à l'automne 2016. Il aurait été question qu'elle évoque ses liens avec Donald Trump en plateau.

Dans un communiqué, la Maison Blanche dément catégoriquement. "Il s'agit de vieilles infos recyclées, qui ont été publiées et démenties avec véhémence avant l'élection", a assuré un responsable de la présidence.

A en croire le New York Times, (lien en anglais), le son de cloche est le même du côté de celle qui se fait appeler "Stormy Daniel" dans le monde du porno. "Les rumeurs disant que j'ai reçu de l'argent de Donald Trump sont complètement fausses. Si j'avais une relation avec Donald Trump, croyez-moi, vous ne seriez pas en train de le lire dans les journaux, vous les liriez dans mon livre. Mais le fait est que ces histoires ne sont pas vraies", a-t-elle déclaré.