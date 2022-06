États-Unis : Tucker Carlson, un animateur sur la même ligne que Donald Trump

Les politologues concèdent que Tucker Carlson est probablement le journaliste le plus influent d’Amérique. Avec ses positions ultra-conservatrices, son anti-féminisme assumé et son rire nerveux, il est adulé ou détesté dans le pays. Tout comme son modèle Donald Trump, il est né dans une famille aisée, a hérité d’une énorme fortune familiale et se poste en champion de l’Amérique populaire. Son émission bat des records d’audience, avec des phrases chocs et politiquement incorrectes.



Anti-féministe et climatosceptique

Après la mort de Georges Floyd, il a choisi d’attiser les tensions raciales dans son émission. Son anti-féminisme est aussi notoire. Il est également climatosceptique. Pendant la pandémie, il était anti-vaccins et anti-masques. "Si vous voulez faire de l’audience, vous êtes sûr d’y arriver en mettant le feu. Vous créez des débats qui mettent les gens en colère, et ces gens vont vous regarder tous les soirs. Fox News gagne des millions et des millions de dollars grâce à lui. Pour les chaînes, il n’y a que de l’audimat qui compte", estime Erik Wemple, journaliste au Washington Post. Si Donald Trump ne se représente pas à l’élection présidentielle en 2024, beaucoup de ses électeurs y verraient Tucker Carlson à sa place.