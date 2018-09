États-Unis : Trump, un "idiot" à la Maison-Blanche ?

Faut-il avoir peur du président des États-Unis ? C'est en tout cas ce que prétend le livre de Bob Woodward au titre évocateur, Peur, Trump à la Maison-Blanche. C'est un portrait au vitriol, écrit par le journaliste qui avait révélé le scandale du Watergate. L'auteur y décrit une Maison-Blanche en proie au chaos. John Kelly, le chef de cabinet de Donald Trump, aurait dit de son patron : "C'est un idiot, il est inutile d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Il a déraillé, on est chez les fous, je ne sais même pas ce que nous faisons là."

Démentis

Sur Bachar al-Assad, le président syrien, Donald Trump aurait déclaré : "Tuons-le putain ! Allons-y ! On leur rentre dedans et on les bute". Son conseiller à la défense aurait ignoré ces ordres. John Kelly et lui, toujours en poste, démentent ses propos et le milliardaire dénonce des affabulations. Après Fire and Fury, c'est le deuxième portrait à charge écrit sur le président américain en moins d'un an. Fear sort le 11 septembre et, au vu des commandes, c'est déjà un succès de librairie.

