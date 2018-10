États-Unis : Trump promet d'envoyer l'armée pour bloquer les réfugiés à la frontière

Donald Trump n'a pas changé d'avis. Devant la masse de migrants qui fuient à pied, depuis plusieurs semaines, le Honduras et le Guatemala, le président américain avait promis un blocage et l'intervention de la police. Il a ainsi tenu parole en renforçant la présence des forces de l'ordre à la frontière avec le Mexique. Une arrivée de réfugiés qualifiée d'invasion par Donald Trump, qui promet le renfort de quelque 5 000 militaires.

"On le fait par nécessité"

"Nous sommes des êtres humains, et nous ne méritons pas d'être vus comme des gens d'un autre monde", s'indigne un réfugié. "Pardonnez-nous de rentrer dans votre pays, mais vous ne connaissez pas nos besoins. On le fait par nécessité", explique une Guatémaltèque en larme. À la frontière entre le Guatemala et le Mexique, des centaines de personnes bravent les courants du fleuve Usumacinta afin d'éviter les gardes frontière.

