États-Unis : Trump menace la Palestine de lui couper les vivres

Donald Trump offensif sur un dossier vieux de plus d'un demi-siècle sur lequel ses prédécesseurs ont échoué. Le président américain a brandi mardi 2 janvier sur Twitter la menace de couper les aides financières accordées aux Palestiniens. Des aides directs et indirectes qui s'élèvent à plus de 600 millions de dollars par an.

Les Palestiniens n'ont pas peur

Le mois dernier, le républicain avait déjà menacé l'ONU après que les Nations unies ont condamné la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. "On s'en souviendra le jour où on nous demandera encore une fois d'être le pays le plus généreux à l'égard de l'ONU", avait lancé l'ambassadrice américaine Nikki Haley. Ce mercredi 3 janvier, les Palestiniens ont répondu à l'administration Trump que jamais ils ne céderont à un quelconque chantage financier.

