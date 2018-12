Etats-Unis : Trump menace de fermer la frontière avec le Mexique si le "shutdown" dure trop longtemps

Donald Trump n'apprécie guère que les démocrates refusent de financer la construction d'un mur avec le Mexique. Il a même menacé, vendredi 28 décembre, de fermer la frontière entre les deux si le blocage continue. "Nous allons être contraints de fermer la Frontière Sud complètement si les Démocrates Obstructionnistes ne nous donnent pas l'argent pour terminer le mur", a tweeté le président américain au septième jour du "shutdown".

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!