États-Unis : sur TikTok, l'étonnant succès des vidéos critiquant la hausse des droits de douane voulue par Donald Trump

C'est un effet inattendu de la campagne de la présidentielle américaine. Aux États-Unis, des internautes ont publié des vidéos vues des millions de fois sur le sujet des droits de douane. Une thématique qui peut sembler aride, mais qui a été remise sur le devant de la scène par Donald Trump. Le républicain, qui a remporté le scrutin mardi 5 novembre, a promis de réintroduire des droits de douane sur l'ensemble des importations dès les premières semaines de son second mandat. Le futur président américain veut non seulement les augmenter de 10 à 20% sur l'ensemble des produits importés aux États-Unis, mais il compte bien les relever de 60% sur ceux en provenance de Chine. Ce projet de Donald Trump, qui ne fait pas l'unanimité parmi les économistes, suscite également de vives critiques sur TikTok.

"Donc, vous augmentez les prix"

Un internaute, qui possède un compte avec sa femme (Alexis and Dean), suivi par plus d'un million d'abonnés, a ainsi posté plusieurs vidéos sur les droits de douane. L'une d'entre elles a cumulé plus de 6 millions de vidéos en à peine trois jours, avec plus de 700 000 likes. "Qui paye ces droits de douane ? Pas l'entreprise", assure Dean, dans une démonstration de 3 minutes 40 qui commence par l'exemple des produits importés de Chine. "C'est nous, en tant qu'importateurs de produits chinois, qui payons ces droits, pas la Chine. La chose la plus importante que les gens doivent comprendre, c'est que ce n'est pas l'entreprise qui exporte qui paie ces droits de douane. C'est l'entreprise qui importe ces produits, comme Costco par exemple (une chaîne de distribution américaine), qui paie ces droits", poursuit le TikTokeur.

Et l'internaute, qui se présente comme spécialiste en finance, d'appuyer sa démonstration avec l'exemple d'un t-shirt, payé 10 dollars à une entreprise chinoise et revendue 12 dollars sur le sol américain. "Si le prix du t-shirt revient à 12 dollars (avec les droits de douane), vous n'allez pas le revendre à perte. Donc, vous augmentez les prix", assure-t-il. Une première vidéo sur les droits de douane, publiée mi-octobre sur ce même compte, avait atteint plus de 5 millions de vues.

"L'un des principaux déclencheurs de la Grande Dépression"

Un autre internaute, Walter Masterson, qui se présente comme un "comédien" et qui a 2,6 millions d'abonnés, a lui réalisé une vidéo pour rappeler les effets de l'augmentation des droits de douane décidée par les États-Unis en 1930. "Vingt-cinq pays ont immédiatement augmenté les droits de douane sur les produits américains. C'est l'un des principaux déclencheurs de la Grande Dépression", estime-t-il, en référence à cette gigantesque crise économique qui a touché le monde entier. Le même TikTokeur a ensuite tenté, dans une autre vidéo, de confronter son opinion à des supporters de Donald Trump.

#TariffsExplained #Vote2024 ♬ original sound - Mogul Mindset Metaverse/AI @mogulmindsetmetaverse MAGA Tariffs Talk with Walt Masterson – What’s the Real Deal? Your thoughts? Description: "I’m Michelle Merriwether, your Democratic nominee for Chesterfield Township, Michigan. Walt Masterson is taking to the streets to break down tariffs and their impact on our community. Let’s dive into how these economic policies shape our local jobs, prices, and economy. Your voice matters, and so does staying informed! 📢✨ #ChesterfieldTownship

Ces séquences sur les droits de douane ont également une forte audience sur les médias "mainstream", avec plus d'1,6 million de vues sur une vidéo publiée sur le compte de la chaîne d'informations en continu MSNBC. Dans les commentaires, de nombreux internautes ont souscrit aux critiques formulées contre le projet du futur président. D'autres sont en revanche convaincus que ces hausses auront pour conséquence de relocaliser certaines industries aux États-Unis, comme le promet Donald Trump.