Etats-Unis : Steve Bannon reconnu coupable "d'entrave" à l'enquête sur l'assaut du Capitole

L'ancien conseiller de Donald Trump était poursuivi pour avoir refusé de témoigner et de transmettre des documents à la commission spéciale de la Chambre des représentants qui enquête sur l'assaut mené le 6 janvier par les partisans de l'ex-président républicain.

Il est l'un des anciens très proches de Donald Trump, le voilà rattrapé par la justice. Steve Bannon a été reconnu coupable "d'entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès", vendredi 22 juillet. Il était en effet poursuivi par un tribunal fédéral de Washington pour avoir refusé de témoigner et de transmettre des documents à la commission spéciale de la Chambre des représentants qui enquête sur l'assaut mené en janvier 2021 par les partisans de l'ex-président républicain.

Ce conseiller discret mais très influent de l'ancien locataire de la Maison Blanche avait continué d'échanger avec lui jusqu'aux jours précédant le fameux assaut. Sa peine sera déterminée plus tard. L'homme de 68 ans encourt entre un mois et un an de prison pour chaque chef d'accusation.

Pour connaître la nature de leurs discussions, la commission avait assigné Steve Bannon à témoigner et à produire des documents. Il avait refusé, invoquant le droit des présidents à garder certaines conversations secrètes. A l'ouverture des débats mardi, la procureure Amanda Vaughn avait accusé Steve Bannon de se croire "au-dessus de la loi".