Etats-Unis : Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump dans la tourmente, quitte la présidence du site Breitbart News

Depuis 2012, il avait fait de ce site ultra-conservateur une des voix les plus écoutées au sein de la droite dure américaine. Steve Bannon, alors chef de la stratégie et haut conseiller à la Maison Blanche, à l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2017 à Washington. (POOL NEW / REUTERS)