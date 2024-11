États-Unis : Robert F. Kennedy, un anti-vaccins au gouvernement Trump

Après Elon Musk, Robert Kennedy Jr. est à son tour nommé au gouvernement, ministre de la Santé, par Donald Trump. Connu comme le neveu de l’ancien président Kennedy, il est surtout un "antivax" notoire et adepte des théories du complot.

Robert Kennedy Junior, descendant d’une prestigieuse dynastie de la politique américaine, est âgé de 70 ans. Le neveu de John Fitzgerald Kennedy est devenu le nouveau ministre de la Santé de Donald Trump. "Je l’ai nommé lui parce que si vous aimez être en bonne santé et que vous voulez vivre longtemps, c’est le poste le plus important", estime le président. Plus que son nom, c’est le profil du nouveau ministre qui interpelle.

Adepte des théories du complot

C’est un adepte des théories du complot et des prises de position anti-vaccination. "Il n’y a pas de vaccin sûr et efficace", déclarait-il notamment à l’été 2023. Il est également connu des Américains pour son combat contre l’alimentation industrielle. Longtemps membre du parti démocrate, il l’avait quitté pour se lancer dans la course à la présidentielle en candidat indépendant, avant de rallier Donald Trump.

