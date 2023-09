États-Unis : la présidentielle 2024 s'annonce "totalement ahurissante", selon l'ancien diplomate Gérard Araud

Donald Trump est embourbé dans plusieurs affaires judiciaires, alors que la présidentielle américaine aura lieu en 2024. Invité du 12/13 info, mercredi 6 septembre, l'ancien diplomate Gérard Araud revient sur une campagne électorale qui s'annonce "totalement ahurissante".

Invité du 12/13 info, mercredi 6 septembre, l'ancien diplomate Gérard Araud revient sur la présidentielle de 2024 aux États-Unis. "Ce sera une campagne électorale totalement ahurissante. On va avoir Donald Trump traîné de procès en procès. De l’autre côté, 70% des Démocrates ne voudraient pas de Biden comme candidat car il est trop vieux. (…) Cela reflète la crise politique américaine, mais on peut juger une crise politique de l’Occident avec une radicalisation à gauche comme à droite", précise Gérard Araud. "Peu à peu, la situation s’est dégradée [aux États-Unis, ndlr], (…) la crise américaine, on la sent", poursuit-il.

"Guerre civile virtuelle"

"Le pays lui-même est de plus en plus déchiré. Vous n’acceptez plus d’avoir un avis démocrate quand vous êtes Républicain, et vice-versa. Vous avez deux Amériques qui s’ignorent, qui se détestent. C'est un climat de guerre civile virtuelle", s’alarme Gérard Araud. Interrogé sur le mugshot, la photo d'identité judiciaire de Donald Trump, il confirme que c’est "le roi de la communication. Il sent son électorat et parle à son électorat (…) de manière manichéenne", affirme le diplomate.