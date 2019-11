VIDEO. Etats-Unis : Donald Trump publie un photomontage de lui en Rocky pour faire taire les rumeurs autour de sa santé

Le torse de Rocky Balboa surmonté du visage de Donald Trump au regard impassible. Une publication sans commentaire tweeté mercredi 27 novembre en réaction à une rumeur qui a enflé ces derniers jours aux États-Unis et selon laquelle Donald Trump serait en proie à des problèmes de santé. Ces spéculations sont nées après un examen médical passé par le milliardaire de 73 ans samedi à l'hôpital militaire Walter-Reed de Washington. Rapidement, la rumeur d'une crise cardiaque s'est ébruitée.

Une rumeur vite tuée dans l’œuf

Donald Trump ne portait pas de cravate ce jour-là, certains y voyaient un indice. Selon son médecin, la visite médicale était prévue et aucune douleur à la poitrine n'a été détectée. Une situation dont s'est amusé Donald Trump à six jours de sa possible audition au Congrès. Depuis l'affaire ukrainienne, l'opposition démocrate a demandé une procédure de destitution.

