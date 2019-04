Etats-Unis : pas encore sorti en livre, le rapport Mueller est déjà un succès d'édition

Parmi les cinq premières ventes de livres sur Amazon, lundi, on trouve trois ouvrages reprenant le fameux rapport.

Quatre jours après avoir été rendu public, le rapport Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016 est déjà un succès d'édition. Et cela, alors qu'il n'est même pas encore disponible sous forme de livre. En effet, trois ouvrages reprenant le rapport figuraient, lundi 22 avril, parmi les cinq premières ventes de livres sur Amazon. Tous ne devaient être disponibles que le 30 avril.

En tête, on trouve la version éditée par la maison d'édition Scribner. Tiré à 350 000 exemplaires, le livre écrit par deux journalistes du Washington Post (Rosalind Helderman et Matt Zapotosky) fait 736 pages. Le porte-parole de la maison-mère de l'éditeur n'a pas souhaité communiquer à l'AFP le nombre de pré-commandes ou d'exemplaires numériques. On sait seulement qu'elle est aussi parvenue en quelques jours seulement à enregistrer un livre audio (déjà disponible à la vente), et lu par quatre journalistes du quotidien américain. Une autre version du rapport, publiée par la maison Skyhorse, se plaçait en deuxième position des ventes sur Amazon US. Et une autre, éditée par Melville House, arrivait en cinquième position. Cette dernière a été tiré à 200 000 exemplaires.

Succès de librairies

Le rapport a conclu qu'il n'y avait pas eu d'entente entre les membres de l'équipe de Donald Trump et la Russie pendant la présidentielle américaine de 2016. Mais le procureur Robert Mueller n'exonère pas pour autant le président américain. Dans son document, il met en lumière ses nombreuses tentatives pour faire dérailler l'enquête.

Plusieurs ouvrages ont ainsi dépassé le million d'exemplaires vendus, un seuil d'ordinaire considéré comme exceptionnel pour un livre politique. Pour le rapport Mueller, les maisons d'édition ont pis soin d'expurger l'ensemble des données confidentielles.