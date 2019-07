États-Unis : nouvelle charge de Donald Trump contre Emmanuel Macron

Sur Twitter, Donald Trump a évoqué la "stupidité" d'Emmanuel Macron. Il dénonce la taxe française sur les géants américains, la taxe GAFA. "Donald Trump avait déjà attaqué Emmanuel Macron sur sa cote de popularité. (...) Mais il n'avait jamais été aussi loin, il a littéralement parlé de 'stupidité', de 'sottise' s'agissant du président français. Il a aussi promis des représailles après cette taxe française sur les entreprises du numérique", raconte Loic de la Mornais en duplex de Washington (États-Unis).

Attaques en rafales de Donald Trump

"Il a à nouveau parlé de représailles sur le vin français, ça n'est pas nouveau. Également sur l'ensemble du secteur agricole, sur l'automobile, sur l'aéronautique français. Mais ça n'est pas possible, il faudrait s'attaquer dans ce cas là à l'ensemble de l'Europe. Le plus probable, c'est que l'on se dirige vers de longues et houleuses discussions sur ce sujet dans les années qui viennent", conclut le journaliste.

