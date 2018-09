États-Unis : Macron et Trump tentent d'aplanir leurs différences

La rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, lundi 24 septembre, a donné lieu à "près d'une heure de discussion qualifiée de cordiale et studieuse par l'Élysée, sauf que sur le fond les désaccords sont bien là", explique notre journaliste Anne Bourse depuis New York. Parmi les sujets chauds entre les deux hommes, l'Iran et le commerce international ont évidemment été évoqués. Pas question cependant d'aller à l'affrontement direct, les deux présidents ont tenu à garder des échanges cordiaux et à mettre l'accent sur les points où les deux pays se rejoignent.

Discours attendus à l'ONU

L'ambiance n'était cependant pas aussi bonne, en apparence, que lors des précédentes rencontres entre les deux hommes. "Loin des démonstrations amicales et des accolades affichées en avril dernier lors de la visite du président à Washington, les deux chefs d'État ont plutôt montré leur volonté d'atténuer leurs divergences. Mais cet après-midi (mardi, NDLR), chacun exposera sa vision du monde lors d'un discours à la tribune de l'ONU. Deux visions bien différentes", explique Anne Bourse.

