VIDEO. États-Unis : plus de 10 millions d'électeurs ont déjà voté pour la présidentielle

Ils étaient là très tôt dans la matinée du mercredi 14 octobre, prêts à exprimer leur voix. Dans 43 États américains, il est d'ores et déjà possible de voter pour la prochaine élection présidentielle opposant Donald Trump à Joe Biden. Cette année, en raison d'une campagne inédite et incertaine, liée à l'épidémie de Covid-19, les citoyens se sont empressés de voter afin d’être sûr que leur voix serait prise en compte. Il est également possible de déposer son bulletin dans des boîtes aux lettres électorales disposées dans la rue et très sécurisées.

Donald Trump dénonce "une arnaque"

Le président américain Donald Trump estime que ce système de boite aux lettres électorale n'est pas fiable et encourage la fraude. "C'est une arnaque. Ils disent que je ne veux pas de participation mais il faut que ce soit une élection honnête. Leurs bulletins vont se perdre et devinez quoi : ce seront les miens", assure-t-il. Certains experts comme Darrell West, analyste à Brookings Institution, ont fait des études qui montrent que "les gens qui votent tôt et par courrier sont deux fois plus nombreux à voter contre Trump".

Le JT

Les autres sujets du JT