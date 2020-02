États-Unis : les tensions entre Donald Trump et Nancy Pelosi à leur comble

C'est un Donald Trump triomphant qui est apparu mardi 4 février devant un Congrès américain au grand complet pour son discours sur l'état de l'Union. Le chef de la Maison Blanche se retourne alors vers son vice-président Mike Pence, le salue, mais ignore superbement la main tendue de Nancy Pelosi. La responsable démocrate de la Chambre des représentants n'en revient pas. Le président Trump poursuit alors plein d'assurance.

"C'était la chose la plus courtoise à faire étant donné les alternatives"

Pendant 80 minutes, il vante des résultats qu'il estime exceptionnels. "L'emploi est en plein boom, les revenus montent en flèche, la pauvreté s'effondre, le crime est en baisse, la confiance repart et notre pays est à nouveau florissant et très respecté", énumère le président américain. L'allocution terminée, Nancy Pelosi se lève et déchire ostensiblement devant les caméras la copie du discours de Donald Trump. Du jamais-vu dans cette enceinte de la démocratie américaine. À la sortie du Congrès, la démocrate persiste et signe. "C'était la chose la plus courtoise à faire étant donné les alternatives", répond-elle aux journalistes qui l'interrogent sur son geste.

