Etats-Unis : les signes d'un retour de Donald Trump

Donald Trump et son clan n'ont pas tourné la page de la dernière présidentielle américaine perdue. Depuis l'élection de Joe Biden, l'ex-chef d'Etat organise sa contre-attaque.

Un an après le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, quel avenir pour l'ancien président américain ? S'il donne l'air de passer une retraite tranquille dans sa résidence en Floride (États-Unis), il serait faux de penser qu'il ne s'adonne qu'à des parties de golf. Loin d'avoir digéré sa défaite, l'ancien chef d'État reçoit tous les jours des conseillers politiques et des candidats aux élections de mi-mandat. Faiseur de roi, son influence reste incontestée au sein du parti républicain, selon les spécialistes. "Tout le monde cherche son soutien et espère obtenir de l'argent de son comité d'action politique", explique Lara Brown, politologue à l'université George Washington.

Création d'un nouveau réseau social

Même après avoir été banni des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, il continue d'être présent sur Internet. Dans un mois, il va lancer sa nouvelle plateforme, nommée "Truth" (vérité, en anglais). L'ancien locataire de la Maison Blanche compte toujours de nombreux supporters de la première heure. Alors Donald Trump 2024, est-ce une possibilité ? L'ancien président laisse planer le doute. Une stratégie, selon son ancien porte-parole, Sean Spicer. Mais avec plusieurs affaires judiciaires en cours, fraudes fiscales et accusations de viols, le chemin de la présidence est encore loin d'être tout tracé.