Etats-Unis : les mesures protectionnistes de Donald Trump nuiraient à l'économie, affirme le FMI

Le président américain a annoncé son intention d'imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, jeudi.

Le Fonds monétaire international (FMI) lance un signal d'alarme, face à la volonté de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium. Les mesures protectionnistes souhaitées par le président américain nuiraient à l'économie des Etats-Unis, selon l'organisation, qui s'est exprimée à ce sujet dans un communiqué, vendredi 2 mars.

"Les restrictions à l'importation annoncées par le président américain sont de nature à causer des dégâts, non seulement hors des Etats-Unis mais encore à l'économie américaine elle-même", alerte le FMI. L'organisation s'inquiète notamment pour les secteurs "manufacturier et de la construction" américains, "qui sont de gros utilisateurs d'aluminium et d'acier".

Jeudi, Donald Trump a annoncé son intention d'imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier, et de 10% sur celles d'aluminium. Cette déclaration a suscité le courroux de ses partenaires commerciaux, à commencer par le Canada et l'Union européenne.

"Des taxes réciproques"

Le président américain a également menacé les partenaires commerciaux des Etats-Unis de "taxes réciproques" sur leurs importations.

"Quand un pays taxe nos produits disons à 50% et que nous taxons à ZERO le même produit qui entre dans notre pays, ce n'est pas équitable ni intelligent", a tweeté Donald Trump. "Nous allons bientôt imposer des TAXES RECIPROQUES pour que nous puissions imposer la même chose qu'ils nous imposent."

Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner.Donald Trump sur Twitter

Le FMI, basé à Washington D.C (Etats-Unis), a encouragé "les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux à travailler ensemble de manière constructive pour réduire les barrières commerciales". Il appelle à "résoudre les différends commerciaux, sans avoir recours à de telles mesures d'urgence".