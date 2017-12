Etats-Unis : les démocrates l'emportent en Alabama et infligent un revers majeur à Trump

Le démocrate Doug Jones a été élu sénateur de l'Alabama, lundi 13 décembre, en réussissant l'exploit de battre le républicain ultra-conservateur Roy Moore dans ce bastion conservateur des Etats-Unis. Depuis 1992, jamais un démocrate n'avait été élu sénateur dans cet Etat du Sud. Doug Jones a obtenu 49,5% des voix, contre 48,8% pour Roy Moore, un personnage controversé accusé accusé d'attouchements sur mineures, soutenu par Donald Trump.

La campagne a captivé l'Amérique et ce résultat va priver le parti de Donald Trump d'un précieux siège à la chambre haute du Congrès. Les républicains conservent son contrôle mais ne disposent plus que d'une majorité de 51 voix, contre 49 pour les démocrates. Il s'agit également d'un revers personnel pour le président des Etats-Unis, qui avait appelé ses partisans à la loyauté au nom de la poursuite de son programme de réformes.

Le candidat démocrate Doug Jones après sa victoire, mercredi 12 décembre 2017, à Birmingham (Etats-Unis). (JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

"Merci l'Alabama !" a tweeté le sénateur élu Doug Jones. Cet ancien procureur fédéral de 63 ans, s'était fait connaître en faisant condamner des membres du Ku Klux Klan qui avait incendié une église noire, tuant quatre fillettes. Acclamé par ses partisans, il a salué une victoire de l'"état de droit" et de la "décence". La candidate démocrate à la dernière présidentielle, Hillary Clinton, s'est réjouie de ce succès : "Si les démocrates peuvent gagner dans l'Alabama, nous pouvons, et nous devons, concourir partout".

“On a very personal level, I want to thank each of you for fulfilling a lifelong dream to serve in the U.S Senate.



We have work to do in this state.



Thank you all, god bless you.”



Doug Jones, election night victory.#RightSideOfHistory pic.twitter.com/mpgFGAqofg