États-Unis : le "shutdown" est désormais historique

Aux États-Unis, le refus des élus démocrates de voter le financement du mur à la frontière mexicaine provoque un "shutdown" historique. La paralysie partielle de l’administration fédérale est désormais la plus longue de l’Histoire américaine. En direct de Washington (États-Unis), Agnès Vahramian décrypte la situation. "Aujourd’hui c’était jour de paye et voici ce que 800 000 fonctionnaires ont touché sur leur paye : zéro dollar. Beaucoup d’entre eux n’ont pas d’économies et ce pays est assez impitoyable. Si vous manquez une seule échéance de prêt, vous êtes catalogué comme mauvais payeur pendant des années."

Donald Trump évoque de nouvelles pistes afin de construire le mur

"Un quart des fonctionnaires continue à travailler sans être payé, explique la journaliste. Les fonctions vitales de l’État ne sont pas touchées, mais l’aéroport de Miami a été en partie fermé faute de personnel. La seule bonne nouvelle est que les fonctionnaires vont être payés de façon rétroactive quand le ‘shutdown’ sera terminé." Par ailleurs, Donald Trump évoque de nouvelles pistes afin de construire son mur. Dans les coulisses, les tractations se poursuivent entre démocrates et républicains.

