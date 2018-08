Etats-Unis : le sénateur John McCain renonce à soigner son cancer du cerveau

Le sénateur américain John McCain, qui est atteint d'un cancer du cerveau, a décidé de mettre fin à son traitement, a annoncé sa famille dans un communiqué diffusé vendredi 24 août. "John a dépassé les prévisions quant à sa survie. Avec sa volonté habituelle, il a maintenant choisi d'interrompre le traitement médical", dit celle-ci.

L'élu républicain de l'Arizona, candidat à l'élection présidentielle de 2008, qui siège depuis 35 ans au Sénat, est âgé de 81 ans. Il avait fait état de sa maladie il y a un an.

I love my husband with all of my heart. God bless everyone who has cared for my husband along this journey. pic.twitter.com/v27sEbboii