Etats-Unis : le Sénat échoue à bloquer des ventes d'arme à l'Arabie Saoudite

Des partisans de l'embargo contre l'Arabie Saoudite voulaient annuler la décision de Donald Trump de faire livrer pour plus de 8 milliards de dollars d'armes à l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.

C'est un échec pour les partisans d'une ligne diplomatique dure avec l'Arabie Saoudite. Le Sénat américain n'a pas outrepassé lundi 29 juillet le veto du président Donald Trump aux résolutions votées la semaine dernière par le Congrès qui auraient interdit la vente de certains types d'armes à l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Les partisans de ces résolutions, des sénateurs démocrates et républicains, ne sont pas parvenus à réunir les deux tiers des voix du Sénat - à majorité républicaine - nécessaires pour annuler le veto présidentiel.

L'administration Trump a annoncé en mai dernier qu'elle prévoyait de livrer pour plus de 8 milliards de dollars d'armes à l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis sans solliciter l'accord préalable du Congrès. Donald Trump avait alors invoqué une situation d'urgence du fait des tensions avec l'Iran. Cette décision a provoqué le mécontentement de certains parlementaires qui expriment de plus en plus de critiques à l'égard de l'Arabie saoudite, en raison des raids aériens de la coalition de pays arabes contre les rebelles yéménites Houtis.

La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a adopté la semaine dernière trois résolutions votées auparavant par le Sénat qui prévoyaient notamment la suspension des ventes de ce type de missiles. Le président américain prône le maintien de liens étroits avec Ryad pour son rôle face à l'influence de l'Iran au Moyen-Orient et pour l'achat d'équipement militaire américain que Donald Trump juge important pour l'économie des Etats-Unis.