États-Unis : le retrait des troupes américaines d'Afghanistan annoncé pour le 11 septembre 2021

Le président des États-Unis Joe Biden devrait annoncer le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, prévu le 11 septembre prochain, soit 20 ans après les attentats qui avaient provoqué l'intervention américaine dans le pays. L'ancien président Donald Trump avait décidé de ce retrait. Son successeur le retarde, mais le poursuit. "Joe Biden a toujours dit qu'il voulait en finir avec les guerres éternelles de l'Amérique", explique le correspondant pour France Télévisions Loïc de La Mornais, en direct de Washington pour le 20 Heures de France 2, mercredi 14 avril.



Une guerre de 20 ans

Ainsi, les derniers 2 500 soldats américains devraient avoir quitté le sol afghan le 11 septembre prochain. "Avec une mission accomplie : celle d'avoir éradiqué Al-Qaïda, sur place en tout cas", précise le journaliste, qui ajoute qu'il reste tout de même "un constat d'échec, d'impuissance : les Talibans vont rester dans le paysage politique afghan". "Le gouvernement afghan est beaucoup trop faible, et tout cela, malgré les milliers de milliards de dollars dépensés, 2 200 soldats américains tués, et tout simplement la plus longue guerre jamais menée dans l'histoire des États-Unis, une guerre de 20 ans", conclut Loïc de La Mornais.