Etats-Unis : le livre sur Donald Trump "Fire and Fury" va être adapté à la télévision

Les droits du livre "Le feu et la fureur : Trump à la Maison Blanche" (titre français) ont été vendus à Endeavor Content. L'ouvrage raconte avec férocité la campagne et la première année de présidence de Donald Trump. Un homme en train de lire le livre "Fire and Fury", le 11 janvier 2018, à New York aux Etats-Unis. (MOHAMMED ELSHAMY / ANADOLU AGENCY / AFP)