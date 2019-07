Etats-Unis : le financier Jeffrey Epstein accusé d'avoir tenté d'acheter des témoins

Le milliardaire américain est accusé d'avoir exploité sexuellement des dizaines d'adolescentes. Il a bénéficié en 2008 d'un accord de plaider coupable conclu par le ministre du Travail démissionnaire de Donald Trump.

L'affaire déstabilise encore un peu plus l'administration Trump. Le financier américain Jeffrey Epstein a tenté d'acheter deux témoins potentiels dans le dossier dans lequel il est accusé d'abus sexuels sur des mineures, a rapporté le New York Times (en anglais), vendredi 12 juillet. L'homme a versé en novembre et décembre 2018 un total de 350 000 dollars à ces deux personnes susceptibles de livrer un témoignage compromettant à son encontre en cas de procès, a précisé le quotidien.

Ces versements sont intervenus juste après la révélation, par le journal Miami Herald, que le multimillionnaire avait négocié un accord secret avec les autorités de Floride afin d'échapper à des poursuites fédérales. L'accord négocié par les procureurs et qui n'avait pas été communiqué aux victimes, avait à l'époque évité un procès à Jeffrey Epstein et prévu des conditions particulièrement favorables d'aménagement de sa peine de 13 mois de détention.

Démission du ministre du Travail

La clémence dont semble avoir bénéficié Jeffrey Epstein a toutefois coûté son poste à Alexander Acosta, ministre du Travail de Donald Trump, qui se voyait reprocher depuis plusieurs jours d'avoir en 2008, alors qu'il était procureur fédéral en Floride, négocié un accord en justice jugé trop favorable au riche investisseur en fonds spéculatifs.

Jeffrey Epstein a été inculpé lundi à New York d'exploitation sexuelle de dizaines de mineures. Il encourt jusqu'à 45 ans de prison. L'homme a entretenu de nombreuses amitiés, notamment avec Donald Trump, l'ex-président démocrate Bill Clinton ou encore le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II.