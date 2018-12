États-Unis : l’administration fédérale bloquée

La scène a de quoi frustrer. En face de la Maison-Blanche, le célèbre sapin de Noël est inaccessible à tous les touristes et visiteurs. "C’est frustrant, on vient ici pour voir ce sapin comme tous les ans, et là on ne peut pas y aller", regrette une Américaine.

Car comme partout dans le pays, tous les parcs nationaux sont fermés faute de budget pour payer le personnel. "Être empêché de faire de la randonnée dans le Colorado, tout ça à cause du mur de Trump, c’est ridicule", tempête une femme.

Trump inflexible

Depuis trois jours, 400000 fonctionnaires ont été mis en congés sans solde. À Washington, les poubelles débordent et les ministères ont fermé leur porte. Aucun compromis budgétaire n’a été trouvé, alors que les Démocrates ne veulent pas allouer les cinq milliards de dollars réclamés par Donald Trump afin de construire son mur anti immigration à la frontière mexicaine. Le président américain campe sur ses positions et le déclare. "Je peux vous dire que ça ne rouvrira pas tant que nous n’aurons pas un mur, une barrière pour empêcher les gens et la drogue de se déverser dans notre pays", indique-t-il. Les parcs nationaux, mais aussi la justice, le transport ou le commerce sont touchés par le "shutdown".