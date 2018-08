Etats-Unis : la municipalité d'Hollywood vote le retrait de l'étoile de Donald Trump du "Walk of Fame"

La décision finale est néanmoins entre les mains de la chambre de commerce, qui a jusqu'ici toujours refusé de retirer des étoiles.

La municipalité d'Hollywood ouest ne veut plus de Donald Trump sur le Walk of Fame. Lundi 6 août, le conseil municipal a adopté, à l'unanimité, une résolution pour retirer cette étoile d'Hollywood Boulevard, rapporte ABC News. Les raisons ? La position du président américain sur le changement climatique, son comportement avec les femmes et la séparation des enfants et des parents à la frontière mexicaine.

Mais l'étoile de Donald Trump n'est pas encore retirée. La décision finale sera entre les mains de la chambre de commerce d'Hollywood. Et ce n'est pas gagné. "La chambre de commerce hollywoodienne est toujours restée sourde à de telles initiatives jusqu'à présent. Par le passé, elle avait refusé de retirer les étoiles d'acteurs plongés dans des scandales, comme Kevin Spacey ou Bill Cosby, accusés d'agressions sexuelle", rappelle Le Figaro.

L'étoile de Trump vandalisée fin juillet

Fin juillet, l'étoile du président américain sur la "promenade de la célébrité" à Hollywood, à Los Angeles avait été vandalisée. L'auteur de cet acte de vandalisme, Austin Clay, a utilisé une pioche pour détruire l'étoile.

L'étoile a été attribuée en 2007 à Donald Trump, alors homme d'affaires, lorsqu'il animait l'émission de téléréalité "The Apprentice".