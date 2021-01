États-Unis : la tension monte entre destitution et investiture

Le Capitole à Washington (États-Unis) est protégé par des barrières anti-émeutes et des fils barbelés lundi 18 janvier. Une atmosphère lourde règne sur la capitale fédérale, sillonnée par la Garde nationale et désertée de ses habitants. Pourtant, les Américains vont vivre une semaine historique entre la procédure de destitution visant le président sortant Donald Trump et l’investiture du démocrate Joe Biden. Le président élu prêtera serment mercredi, mais peu de spectateurs sont attendus, contrairement à l’effervescence habituelle.

Une investiture sans Trump et sans euphorie

Dans plusieurs autres États, les bâtiments officiels sont protégés. Des petits groupes de manifestants armés favorables à Donald Trump se rassemblent. Celui-ci n’assistera pas à l’investiture de son successeur. Joe Biden mettra l’accent sur l’unité de l’Amérique alors que le pays est plus divisé que jamais. Dès les premiers jours de son mandat, le démocrate veut aussi un nouvel élan à la campagne de vaccination contre le Covid-19.

