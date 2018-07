Etats-Unis : la strip-teaseuse Stormy Daniels arrêtée pour des "attouchements" sur des clients

Stormy Daniels fait encore parler d'elle. L'actrice de films pornographiques en litige judiciaire avec Donald Trump a été arrêtée dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 juillet dans un club de strip-tease de l'Ohio où elle se produisait, selon la police. Poursuivie pour "activité sexuelle illégale" en raison "d'attouchements" sur des clients, elle a été libérée après avoir payé une caution d'environ 6 000 dollars (environ 5 100 euros).

"Pendant sa performance, après avoir ôté son haut et exposé ses seins, elle a commencé à amener de force les têtes des clients dans sa poitrine et utilisant ses seins nus pour gifler les clients", selon un procès-verbal de la police diffusé par les médias locaux. Une loi de l'Ohio interdit aux employés qui apparaissent régulièrement "nus ou à moitié nus dans les locaux d'une entreprise à vocation sexuelle" d'être touchés ou de toucher des clients du club, à moins qu'ils ne soient membres de leur famille proche.

Parmi les clients présents ce soir-là se trouvaient plusieurs policiers. Ils se sont rapprochés de la scène après avoir observé l'"activité infractionnelle". Et Stormy Daniels a reproduit alors des gestes similaires sur deux policiers, dont une femme, selon les autorités. L'actrice de films X s'est ensuite rapprochée d'un troisième membre des forces de l'ordre. Le document de police décrit alors des "attouchements" sur le "fessier" et la "poitrine" puis une répétition de gestes similaires à la performance pratiquée sur les deux précédents policiers.

De son côté, l'avocat de Stormy Daniels livre une version différente, décrivant plusieurs policiers "infiltrés", "demandant" à être touchés. "La police a mis en place un piège au sein du club de strip-tease", a-t-il estimé dans une interview à la chaîne MSNBC. "C'est un coup monté pour des raisons politiques, a-t-il assuré sur Twitter. Cela montre (que la partie adverse) est désespérée. Nous combattrons ces accusations bidon."

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta