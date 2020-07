Etats-Unis : la publicité des Trump pour les aliments Goya crée la controverse

La controverse continue autour de Goya. La marque alimentaire, particulièrement prisée par la communauté latino-américaine, se trouve au coeur d'une polémique politique aux Etats-Unis depuis les commentaires flatteurs de son patron envers le président Donald Trump. Invité la semaine dernière à la Maison Blanche, Robert Unanue a déclaré que les Etats-Unis étaient "vraiment bénis" d'avoir "un dirigeant comme Donald Trump, qui est un bâtisseur".

Des appels à boycotter la marque ont immédiatement suivi sur les réseaux sociaux, mais le patron a refusé de s'excuser et jugé sur la chaîne conservatrice Fox News que la campagne #BoycottGoya était une tentative d'atteinte à sa "liberté d'expression".

Ivanka Trump, la fille et conseillère du président américain, a relancé mardi soir la polémique en publiant sur Twitter une photo d'elle présentant une boîte de haricots noirs, accompagnée d'un slogan en anglais et espagnol : "Si c'est Goya, c'est que c'est bon."

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z