États-Unis : la photo d'un père et de sa fille morts dans le Rio Grande anime le débat politique

C'est l'image glaçante publiée par un journal mexicain et qui a depuis fait le tour du monde. Un père venu du Salvador et sa fille de 23 mois morts l'un contre l'autre en tentant de franchir le Rio Grande dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. La photo a provoqué une onde de choc, devenant le symbole de la crise migratoire qui secoue la région. Donald Trump a d'abord fait part de son horreur, avant d'en profiter pour accuser l'opposition démocrate.

Les démocrates pointent l'inhumanité de Trump

"Ils veulent avoir des frontières ouvertes ? Et les frontières ouvertes ça veut dire le crime, et ça veut dire des gens qui se noient, et c'est très dangereux", a lancé le président des États-Unis. Côté démocrate, on accuse le président d'inhumanité et la mort d'Oscar Martinez et de sa fille Valeria s'est imposée dans le débat entre les candidats à la primaire démocrate en vue de la course à la Maison-Blanche de 2020.

